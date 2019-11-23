Воронежский профессор обнаружил в янтаре неизвестные виды насекомых

Профессор Воронежского государственного университета (ВГУ) Виктор Голуб открыл сразу три ранее неизвестных науке вида насекомых. Их он обнаружил в янтаре, возраст которого составляет около 100 миллионов лет.
— Описал три новых вида клопов-кружевниц из бирманского янтаря возрастом 100 миллионов лет. Этот янтарь я получил из Австрийского национального музея, от моего коллеги — профессора Эрнста Хайса, — цитирует ТАСС первооткрывателя.
Голуб добавил, что название для новых видов он позже согласует со своим австрийским коллегой. Профессор рассказал, что год назад Хайс передал ему 10 экземпляров бирманского янтаря. В них с помощью стереоскопического бинокулярного микроскопа со 150-кратным увеличением и были обнаружены доселе неизвестные насекомые.
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