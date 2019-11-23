Воронежский профессор обнаружил в янтаре неизвестные виды насекомых

Голуб добавил, что название для новых видов он позже согласует со своим австрийским коллегой, передавшим ему древний янтарь.

Профессор Воронежского государственного университета (ВГУ) Виктор Голуб открыл сразу три ранее неизвестных науке вида насекомых. Их он обнаружил в янтаре, возраст которого составляет около 100 миллионов лет.

— Описал три новых вида клопов-кружевниц из бирманского янтаря возрастом 100 миллионов лет. Этот янтарь я получил из Австрийского национального музея, от моего коллеги — профессора Эрнста Хайса, — цитирует ТАСС первооткрывателя.

Голуб добавил, что название для новых видов он позже согласует со своим австрийским коллегой. Профессор рассказал, что год назад Хайс передал ему 10 экземпляров бирманского янтаря. В них с помощью стереоскопического бинокулярного микроскопа со 150-кратным увеличением и были обнаружены доселе неизвестные насекомые.

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