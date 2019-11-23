В Якутске бездомная собака напала на второклассника по пути в школу

Спасаясь, мальчишки убежали на детскую площадку и залезли на канат. Животное ушло, но, как только они спустились, вернулось.

В Якутске собака напала на второклассника, шедшего в школу. Находящийся с ним рядом третьеклассник испугался и не смог помочь младшему. Об этом сообщает портал SakhaDay.

Утром 20 ноября дети шли в школу. По пути на них набросилась собака — укусила ребёнка за ногу и вцепилась в руку. Благодаря плотной одежде второклассник отделался испугом.

Затем дети убежали на детскую площадку и залезли на канат. Там они подождали, пока собака уйдёт, и спустились. Однако, как только они слезли с каната, животное вернулось. Местные жители вовремя отреагировали на происходящее и отпугнули собаку.

Глава местного района заявил, что бездомных собак отлавливают регулярно. Однако, по словам якутян, животных на улицах меньше не становится.