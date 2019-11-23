Костомаров заявил, что Загитовой и Медведевой пора заканчивать карьеру

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Фото © ТАСС / Станислав Красильников

По его словам, даже если Алина соберётся, что она обещала сделать, ничего не изменится — ей просто нечего противопоставить соперницам.

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров прокомментировал неудачу Алины Загитовой в короткой программе Гран-при Японии. По его мнению, ей и Евгении Медведевой стоит завершать карьеру.

— Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты, цитирует его слова RT.

<p>Фигурист Роман Костомаров. Фото © ТАСС / Анна Салынская</p>

Он также заявил, что у Загитовой нет шансов на улучшение результатов.

— У неё есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться, — пояснил фигурист.

По его словам, даже если Алина соберётся, что она обещала сделать, ничего не изменится. У неё просто нет достаточных навыков выполнения некоторых элементов, которые есть у её соперниц.

22 ноября Алина Загитова, олимпийская чемпионка из России, продемонстрировала худший результат в короткой программе за всё время своей карьеры на Гран-при в Саппоро. Сама спортсменка объяснила это отсутствием адреналина.

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