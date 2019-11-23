Названы самые выгодные направления для путешествий в новогодние каникулы

В среднем перелёт с учётом ранних бронирований в этом году будет стоить около девяти тысяч рублей по России и около 26 тысяч рублей за границу.

Самым дешёвым перелётом за границу станет перелёт в Минск (около 6,6 тысячи рублей туда и обратно), а по России — в Назрань (путешествие туда обойдётся в 8,2 тысячи рублей). Об этом сообщает RT со ссылкой на тревел-агентство Biletix.

Из заграничных городов на втором месте расположилась Рига (Латвия), слетать туда будет стоить 6,7 тысячи рублей. Со значительным отрывом тройку лидеров замыкает армянский Гюмри, путешествие туда уже влетит в копеечку — около 11 тысяч рублей.

Следом идут венгерский Дебрецен (14,2 тысячи рублей) и турецкий Стамбул (почти 15 тысяч рублей).

Что до путешествий внутри страны, то здесь на втором месте оказалась Самара. Слетать туда на новогодние каникулы будет стоить 8,4 тысячи рублей. Примерно столько же стоят билеты в Псков. Далее идут южные Элиста (12,7 тысячи рублей) и Сочи (13,1 тысячи рублей).

В среднем перелёт с учётом ранних бронирований в этом году будет стоить около девяти тысяч рублей по России и около 26 тысяч рублей за границу, добавили в Biletix.