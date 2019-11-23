Уникальные катера с полимерным корпусом могут пополнить ВМФ России

Они не подвержены коррозии, не нуждаются в лакокрасочном покрытии и работают при температуре от –30 до +50 градусов.

ВМФ России может получить катера с полимерным корпусом большой вместимости. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор компании — производителя судов Геннадий Василюк.

— В настоящий момент ведутся переговоры по поставке серии катеров РИФ 122, которые отличаются большей грузоподъёмностью и пассажировместимостью (по сравнению с находящимися на вооружении у Каспийской флотилии катерами РИФ 75СК. — Прим. Лайфа), — рассказал Василюк.

По словам гендиректора, уникальность этих катеров заключается в использовании полиэтилена низкого давления. Такой материал не подвержен коррозии, не требует лакокрасочного покрытия и может использоваться при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов. Кроме того, он экологически чистый.