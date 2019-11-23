В ЦФО будет действовать единая система видеоконтроля за автотранспортом

На территории всего Центрального федерального округа России будет действовать единая система контроля за проездом всего транспорта. Реализация программы будет осуществляться при поддержке столичного ЦОДД. Власти Москвы потратят 200 миллионов рублей, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные о госзакупках.

Тендер на установку камер выиграло ООО "Стандартпроект". На реализацию и внедрение проекта понадобится шесть месяцев. Система объединит 16 регионов, в которых будет установлено пять тысяч камер.

В ЦОДД отметили, что подобная система прежде всего поможет автоматизировать действия оперативных служб. В частности, она будет полезна для выявления опасных водителей, угонщиков авто, а также для контроля за перевозчиками и грузовым транспортом.

На данный момент система уже работает на территории Москвы и столичного региона. Разработка состоит из 3,7 тысячи камер, фиксирующих передвижение машин в режиме реального времени.