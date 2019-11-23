Двое детей и мужчина погибли при пожаре в Хакасии

Площадь пожара составила почти 100 кв. метров, а тушение огня осложнялось сильным ветром.

Более полутора часов потребовалось пожарным на ликвидацию огня в частном доме в Аскизском районе Хакасии. В ходе тушения пожарным удалось вынести из горящего здания двух детей, однако спасти их не удалось. Позднее на месте пожара было найдено тело мужчины.

— Вчера поздним вечером в селе Бельтирском Аскизского района произошёл пожар в двухквартирном жилом доме... Из дома вынесли двух детей в бессознательном состоянии, спасти их жизни не удалось. Далее при разборе конструкций пожарные обнаружили погибшего 42-летнего мужчину, — говорится на сайте регионального ГУ МЧС РФ.

Как отметили в ведомстве, сообщение о пожаре поступило поздно вечером. К моменту прибытия пожарных на место происшествия горела крыша на площади 99 кв. метров, при этом дул сильный ветер.