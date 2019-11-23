Лавров призвал не навязывать Африке рецепты решения проблем извне

Глава МИД РФ добавил, что в отношении стран этого континента нужно придерживаться принципа "африканским проблемам — африканское решение".

Россия призывает не навязывать африканским странам решения каких-либо внутренних проблем извне. Особенно это касается военных конфликтов. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. 23 ноября он принял участие во встрече министров иностранных дел стран "Большой двадцатки" в японском городе Нагои.

— По африканским делам особо подчеркнули необходимость не навязывать африканцам какие-либо рецепты извне, в том числе и по урегулированию конфликтов, — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что Москва намерена поддерживать Африканский союз и субрегиональные организации в том, как они видят решение того или иного вопроса.

На встрече также говорили о роли Африки в современном мире, её внушительного экономического потенциала, а также об урегулировании конфликтов, которые, как подчеркнул Лавров, препятствуют освоению ресурсов континента на благо его жителей и всей мировой экономики.

На встрече "Большой двадцатки" обсуждалась также тема глобального регулирования. По мнению Сергея Лаврова, эта система требует совершенствования и формат "Двадцатки" как раз для этого подходит.