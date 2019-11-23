Американские эксперты посетили Чернобыльскую АЭС

Также представители США провели в Киеве заседание по вопросам нераспространения ядерного оружия и региональной безопасности.

Госдепартамент США сообщил о проведении в Киеве заседания межведомственной рабочей группы по вопросам нераспространения ядерного оружия, состоящей из американских и украинских экспертов. Целью встречи стало обсуждение мер противодействия угрозам, связанным с распространением технологий двойного назначения, оружия массового уничтожения и средств его доставки.

— Эксперты из разных ведомств с обеих сторон встретились для обсуждения ряда проблем, связанных с нераспространением, борьбой с распространением, контролем стратегического экспорта и безопасностью границ, — приводит сообщение американского ведомства ТАСС.

Кроме того, американские эксперты в ходе двухдневного визита отправились на Чернобыльскую АЭС. Прежде всего делегацию США интересовал новый безопасный саркофаг-укрытие, который был введён в эксплуатацию в этом году.