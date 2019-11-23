Пять человек погибли в результате ДТП в Северной Осетии

В Северной Осетии на трассе Моздок — Прохладный столкнулись автомобили ВАЗ-2106 и КамАЗ. Как рассказал источник Лайфа в экстренных службах региона, пять человек погибли, из них один несовершеннолетний. Самому старшему из молодых людей было 26 лет.

Инцидент произошёл поздно вечером 22 ноября. Сообщается, что легковой автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. Все пассажиры и водитель автомобиля ВАЗ погибли на месте.

— Для ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия от МЧС России привлекались четыре человека личного состава и одна единица техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Обстоятельства происшествия выясняются.