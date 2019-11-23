Китай готовится к празднованию 75-летия Победы вместе с Россией

Глава МИД КНР отметил особую важность партнёрства Москвы и Пекина в условиях усиления односторонних мер отдельных стран и возросшей нестабильности в мире.

Китай готовится отпраздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне совместно с Россией. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях министерской встречи G20 в японской Нагое.

— Китай готов к сотрудничеству с Россией, к подготовке взаимных визитов на высоком уровне, которые состоятся в следующем году, когда мы вместе будем праздновать 75-летие Победы, а также проведём мероприятия по поводу китайско-российского года инноваций, — цитирует главу МИД КНР пресс-служба ведомства.

Ван И выразил уверенность в правильности позиции Пекина и Москвы, которые отстаивают многосторонние механизмы взаимодействия и предпринимают стратегически важные меры по обеспечению всеобщей стабильности. Он отметил особую важность данного партнёрства в условиях усиления односторонних мер отдельных стран и возросшей нестабильности в мире.

В мае 2020 года в Москве пройдут масштабные мероприятия в честь 75-летия Победы. Приглашения на празднования уже приняли ряд зарубежных лидеров, в том числе главы Франции, Чехии, Сербии, Индии, Кубы, Венесуэлы, Белоруссии, Армении, Молдавии и т.д. Американский лидер Дональд Трамп пока предложение рассматривает. Москва намерена направить приглашение и президенту Украины Владимиру Зеленскому.