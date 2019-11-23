В Госдуму внесут проект о сотрудничестве с Анголой в освоении космоса

Документом предполагается партнёрство правительств двух государств в мирных целях.

В Госдуму будет внесён законопроект о сотрудничестве с Анголой в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Соответствующее соглашение было ратифицировано российским кабмином.

— Одобрить проект Федерального закона "О ратификации Соглашения между Правительством РФ и Правительством Республики Ангола о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях" и внести его в ГД в установленном порядке, — говорится в документе на сайте кабмина.

К слову, госкорпорация "Роскосмос" и раньше сотрудничала с коллегами из Анголы. Ещё два года назад на предприятии РКК "Энергия" по заказу Министерства телекоммуникаций и информационных технологий африканской республики был изготовлен спутник связи "Ангосат" и выведен на орбиту при помощи ракеты-носителя "Зенит-2SБ".