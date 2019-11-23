Лайф публикует фото с места ДТП с пятью погибшими в Осетии

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Фото © LIFE

Все погибшие находились в легковом автомобиле, в то время как водитель тягача даже не пострадал.

В распоряжении редакции Лайфа оказались фото с места крупной дорожной аварии в Северной Осетии, где в результате лобового столкновения легковушки с КамАЗом погибло пять человек. На кадрах видно, что от автомобиля ВАЗ-2106 практически ничего не осталось из-за сильного удара. Смерть находившихся внутри водителя и пассажиров была мгновенной.

<p>Фото © LIFE</p>

Список погибших:

Вячеслав Б. 2002 г.р.

Глазьев С. 2001 г.р.

Рябчиков Д. 2001 г.р.

Кириченко В. 1998 г.р.

Цалиев В. 1993 г.р.

<p>Фото © LIFE</p>

Как ранее сообщал Лайф, столкновение автомобилей ВАЗ-2106 и КамАЗ произошло поздно вечером 22 ноября на 11-м километре трассы Моздок — Прохладный. По предварительным данным, водитель легковушки пошёл на обгон, не удостоверившись в безопасности манёвра.

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