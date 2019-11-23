Лавров назвал условия заключения мирного договора с Японией

Глава МИД заявил, что в переговорах Россия будет руководствоваться декларацией 1956 года.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал слова генерального секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суги о продолжении переговоров с Россией по принадлежности Южных Курил.

Лавров заявил, что для заключения мирного договора Япония должна признать суверенитет РФ над южной частью Курильских островов. Он также добавил, что в переговорах Россия будет руководствоваться договорённостями между главами государств.

— Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой чётко сказано: сначала мы признаём территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаём тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться всё остальное, — подчеркнул министр.

Глава российского МИД также добавил, что достижению мирного договора между странами препятствует военно-политический альянс между США и Японией. Он напомнил, что реализация декларации 1956 года возможна только при условии прекращения военного присутствия США на территории Японии.

По словам Лаврова, переговоры будут продолжены во время визита министра иностранных дел Японии в Москву в декабре.

Напомним, из-за территориального вопроса Россия и Япония уже более полувека не могут подписать мирный договор и формально находятся в состоянии войны.