Пушков прокомментировал начало поставок американского СПГ на Украину

По его мнению, Штаты и Польша хотят не помочь Украине добиться "энергетической независимости", а попросту заработать.

США начали поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) на Украину, чтобы сделать Киев зависимым от Вашингтона. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в "Твиттере".

— США и Польша хотят, видите ли, помочь Украине в достижении "энергетической независимости". Заработать они хотят — точно, а Украину сделать зависимой от себя, — отметил он.

Пушков также усомнился в эффективности американских поставок, отметив, что это "далеко и накладно".

Напомним, о начале поставок сжиженного газа на Украину стало известно 21 ноября. Украина, Польша и США заключили соглашение о поставках газа, американской стороне удалось добиться возможности поставки на Украину сжиженного газа из Штатов, как уже поставляется в Польшу. В Вашингтоне отмечают, что тем самым помогают партнёрам "стать независимыми от поставок российского газа".