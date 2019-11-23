Врач рассказал, что опаснее "марсианской" пыли в Москве

Угроза исходит от гниющей травы и листьев, которые содержат споры плесневых грибов.

Отсутствие осадков, из-за которого пейзаж в Москве напоминает марсианский — много пыли и мороз, может таить в себе опасность для аллергиков. Как пояснил врач-аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, всё дело в гнили.

— Обычная пыль не является аллергеном. Листва и трава, которые остались с лета в Москве, сейчас начали гнить. Они содержат в себе споры плесневых грибов. Если снега не будет, то эта гниль будет высыхать и на морозе подниматься в воздух. Опасность исходит только от этого, — пояснил врач РИАМО.

Наиболее действенными способами избежать обострений, по мнению Болибока, является строгое следование рекомендациям врачей и приём положенных лекарств.

Москвичам нужно быть готовыми и дальше наблюдать в столице "марсианскую" пыль. Согласно прогнозу, в выходные осадков не предвидится, а столбики термометров продолжат движение вниз.