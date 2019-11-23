На Украине сына экс-сотрудника СБУ задержали только со стрельбой и погоней

Молодой человек успел протаранить десять автомобилей, долго пытаясь уйти от погони.

На Украине со стрельбой и погоней задержали Антона Криворучко. Он является сыном Виталия Криворучко — бывшего сотрудника СБУ времён Виктора Януковича. Отмечается, что при задержании было повреждено десять автомобилей.

Как сообщает портал "Днепр оперативный", Криворучко на своём Land Cruiser протаранил десять автомобилей в попытке скрыться от преследования. Его машину смогли остановить у здания Управления патрульной полиции. Правоохранителям пришлось стрелять по колёсам. При этом очевидцы отмечают, что пулевые отверстия были и на окне машины.

Антон Криворучко до марта 2014 года был первым заместителем главы СБУ в Днепропетровской области. Затем его уволили из-за смены власти в стране. Он баллотировался в Верховную раду от партии "Слуга народа", но в июне его исключили из партии и отозвали кандидатуру. Что стало основанием для нынешнего задержания, не сообщается.

Ранее Лайф сообщал, что на Украине объявили в розыск подполковника СБУ, подозреваемого в госизмене.