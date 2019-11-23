В Минздраве рассказали, сколько сигарет в среднем выкуривает россиянин

По словам Вероники Скворцовой, уровень потребления составляет 1600 штук на одного человека в год.

В России уже многое сделано в рамках антитабачной кампании, однако "в целом пока ещё в стране курят много". Об этом заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

— Сейчас уровень потребления составляет 1600 сигарет на одного человека в год. Поставлена задача выйти на 1000 сигарет к 2035 году. Для этого потребуются активные совместные действия всего гражданского общества, — сказала глава Минздрава "Российской газете".

Как отметила Скворцова, в рамках антитабачной кампании поставлена амбициозная задача снизить долю курящих россиян до 21% к 2035 году. Сейчас этот показатель составляет 29% вместо почти 40% в 2006 году. Министр призвала присоединиться к кампании по борьбе с курением волонтёров и работодателей.

Накануне премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил концепцию борьбы с потреблением табака и иной никотинсодержащей продукции в стране до 2035 года.