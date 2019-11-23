Жительница Кузбасса "приютила" семью работодателя и пошла под суд

За нарушение закона жительнице Ленинска-Кузнецкого грозит до трёх лет лишения свободы.

В Кемеровской области на женщину завели уголовное дело за то, что та прописала у себя в квартире родителей работодателя. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Как рассказали в полиции, 33-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого решила помочь начальнику. Кроме его родителей она прописала ещё двух человек без российского гражданства, однако в правоохранительных органах узнали, что прописка была фиктивной.

Теперь её будут судить по статье о незаконной постановке на учёт иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до трёх лет лишения свободы.

Впрочем, эта женщина не идёт ни в какое сравнение с жительницей Приморья, которая прописала у себя девять тысяч мигрантов. Причём за это ей присудили только штраф в 100 тысяч рублей, поэтому и сердобольная женщина из Кузбасса тоже вряд ли попадёт за решётку.