Две фуры столкнулись лоб в лоб в Тюменской области

От сильного удара один из большегрузов лишился кабины, второго отбросило в кювет.

Один человек погиб и один пострадал в результате лобового столкновения двух грузовых машин на 407-м километре федеральной трассы Тюмень — Ханты-Мансийск. Не смогли разъехаться два большегруза — Scania и Volvo.

— По предварительным данным, водитель Scania 1964 года рождения выехал на встречную полосу, он погиб. Водитель Volvo 1988 года рождения получил травмы и был госпитализирован, — сообщили в УГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Судя по кадрам с места происшествия, от удара один большегруз практически лишился кабины, второй сильно покорёжило и отбросило в кювет. По трассе разбросаны обломки автомобилей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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