Стало известно, когда начнут выпускать российский электромобиль Zetta

По словам министра Дениса Мантурова, сейчас машина проходит финальный этап сертификации.

С первого квартала 2020 года должно начаться серийное производство первого российского электромобиля Zetta. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы Минпромторга России Дениса Мантурова.

— Мне коллеги докладывали, что она (сертификация электромобиля Zetta. — Прим. Лайфа) находится на финальном этапе. Надеюсь, что это вот-вот произойдёт. Производство они должны запустить в I квартале 2020 года. Обещали мне об этом первому доложить, — заявил министр.

Отметим, Zetta имеет шансы стать первым российским серийным электрокаром. Это компактный трёхдверный автомобиль с электроприводом. Как подчёркивал глава Минпромторга РФ, уникальность Zetta заключается именно в универсальном энергоэффективном тяговом электродвигателе. Машина способна развивать скорость до 120 км/ч. Выпускаться электромобиль будет в Тольятти.

Как сообщал Лайф, в мае текущего года была названа стоимость нового российского электромобиля, а также раскрыты некоторые подробности о перспективном проекте.