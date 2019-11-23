Властям Незалежной вместо этого следует заняться установлением добрососедских отношений с Россией, считает Гемпель.

Ни одна стратегия, даже самая хорошая, не поможет Украине рассоединить Крым и Россию. Об этом заявил глава Комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Республики Крым Юрий Гемпель, комментируя заявление Киева о поиске "дипломатических путей возвращения" полуострова.

— Более 20 лет Киев тщетно пытался провести украинизацию Крыма, многие годы пытался вытравить в крымчанах стремление вернуться к себе на родину в Россию, и уж теперь, когда мечта крымчан сбылась, ни одна даже самая хорошая стратегия не сможет крымчан вернуть в состав Украины. Всё это напрасная трата времени и сил, — заявил парламентарий РИА "Новости".

Гемпель посоветовал Киеву не тратить свой потенциал впустую и предложил в интересах собственных граждан заняться разработкой стратегии добрососедства с Россией.

В начале лета стало известно о том, что команда президента Украины Владимира Зеленского занимается стратегией "возвращения Крыма". Президент Украины пообещал бороться за передачу полуострова Незалежной "не только словами".