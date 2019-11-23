Сибиряк накопил долг в пять миллиардов и объявил себя банкротом

Житель Тюмени накопил рекордный долг в пять миллиардов рублей и пытается признать себя банкротом, чтобы не платить по счетам. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП по области.

— На сегодняшний день самый крупный долг среди физических лиц составляет пять миллиардов рублей. Должник проходит процедуру банкротства, — рассказали порталу 72.ru в управлении.

Самым маленьким долгом среди жителей города является задолженность в две копейки.

Отметим, что россияне иногда прибегают к нетрадиционным методам, чтобы не возвращать долги. Так, житель Ставрополья пытался "заколдовать" судебных приставов. А под Волгоградом мужчина привлёк отца-священника, чтобы "выкурить" приставов ладаном.