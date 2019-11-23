Психологи назвали главную причину панических атак

Психолог Лидия Годлевская заявила, что основной причиной панических атак являются негативные мысли. Об этом сообщает агентство "Москва".
— Самая главная — это установки. Необъективные, пугающие, негативные утверждения, мысли. О себе, об окружающих, о происходящих событиях. Это является спусковым механизмом для панических атак, — отметила специалист.
По словам психолога, паническая атака — это распространённая проблема. Из 100 человек, как правило, трое страдают от таких приступов. Однако не все могут распознать психическое расстройство.
Частыми симптомами панической атаки являются головокружение, потливость и озноб, ощущение нехватки воздуха, учащённое сердцебиение, дрожь в конечностях, чувство онемения, страх смерти или сумасшествия.
При панической атаке специалист советует концентрировать внимание на окружающих предметах. Также, по её словам, будет полезным обучиться медитации. Годлевская напомнила, что панические атаки — это всего лишь временная реакция организма, которая лечится.
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