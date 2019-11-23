Психологи назвали главную причину панических атак

По словам специалиста, таким недугом страдает большое количество людей, однако далеко не все могут сразу распознать расстройство.

Психолог Лидия Годлевская заявила, что основной причиной панических атак являются негативные мысли. Об этом сообщает агентство "Москва".

— Самая главная — это установки. Необъективные, пугающие, негативные утверждения, мысли. О себе, об окружающих, о происходящих событиях. Это является спусковым механизмом для панических атак, — отметила специалист.

По словам психолога, паническая атака — это распространённая проблема. Из 100 человек, как правило, трое страдают от таких приступов. Однако не все могут распознать психическое расстройство.

Частыми симптомами панической атаки являются головокружение, потливость и озноб, ощущение нехватки воздуха, учащённое сердцебиение, дрожь в конечностях, чувство онемения, страх смерти или сумасшествия.

При панической атаке специалист советует концентрировать внимание на окружающих предметах. Также, по её словам, будет полезным обучиться медитации. Годлевская напомнила, что панические атаки — это всего лишь временная реакция организма, которая лечится.

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