Под Волгоградом цыганская свадьба закончилась массовой дракой и стрельбой

По словам очевидцев, среди ночи десятки мужчин выбежали из кафе и схлестнулись в "бою".

Массовой дракой закончилась цыганская свадьба в городе Волжском Волгоградской области. По данным СМИ, битва "стенка на стенку" произошла между местными гостями и приехавшими из Челябинской области.

Торжество проходило вечером 22 ноября в кафе на улице Мира. На свадьбу съехались родственники счастливых жениха и невесты из других регионов. Посреди ночи что-то пошло не так. По словам очевидцев, десятки разгорячённых мужчин выбежали на улицу и схлестнулись в "бою". Местные жители утверждают, что на месте побоища были слышны выстрелы, на месте ЧП осталось много салфеток в крови.

Угомонить драчунов приехали полицейские, к кафе прибыло несколько карет скорой помощи. При этом оказалось, что у участников драки никаких претензий нет, заявления в полицию они писать отказались и заверили, что никто не пострадал. В УМВД РФ факт стрельбы отрицают, несмотря на слова очевидцев.

— Был конфликт, цыгане повздорили между собой, на место выезжали сотрудники правоохранительных органов. Перестрелки не было, — заявили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

Ранее Лайф публиковал видео массовой драки между экстремалами и охранниками на крыше башни "Москвы-Сити".