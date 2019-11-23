Нурмагомедов нашёл страну "с самой вкусной едой"

Спортсмен в связи с этим беспокоится о своём весе и уже получил замечания от отца.

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что такой вкусной еды, как в Узбекистане, "он ещё нигде не кушал". Об этом, как сообщает "Sputnik Узбекистан", боец заявил на пресс-конференции в Ташкенте.

— Мне нужно вес сгонять, поэтому ничего смешного в вопросе я не вижу. В любом случае до этого ещё время есть. Я тренируюсь раз в день минимум, вчера вот два раза потренировался, — сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов отметил, что в Узбекистане очень большой выбор блюд, которые готовят на высшем уровне. По словам спортсмена, так как он гость в стране, ему можно на некоторое время забыть о лишних килограммах и наслаждаться едой.

Напомним, сегодня впервые в истории Узбекистана состоится турнир по смешанным единоборствам.