В России подсчитали общий ущерб от всех преступлений

Ущерб от преступлений в России за девять месяцев 2019 года вырос на 17,2% по сравнению с прошлогодними показателями и составил почти 500 миллиардов рублей. Об этом говорится в статистических материалах МВД РФ.

— Ущерб от преступлений по оконченным и приостановленным уголовным делам за девять месяцев составил 491,7 млрд рублей, — уточнили в ведомстве в комментарии ТАСС.

Согласно данным МВД РФ, около 93% ущерба приходится на преступления, совершённые в городах и посёлках городского типа. При этом почти 39% дел открыто за преступления в сфере экономической деятельности, более 37% — против собственности, ещё около 15% — из-за коррупции.

Ранее сообщалось, что в период с января по август 2019 года общий ущерб по завершённым уголовным делам, связанным с коррупцией, превысил 100 миллиардов рублей.