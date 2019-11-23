Названа группа с рекордной прибылью от гастролей за десятилетие

С огромным отрывом лидирует U2, далее следуют The Rolling Stones и певец Эд Ширан.

Рок-группа U2 заработала 1,038 миллиарда долларов за последние десять лет, став самым прибыльным гастролирующим музыкальным коллективом. Такие данные приводит журнал Pollstar, специализирующийся на освещении деятельности музыкантов в турах.

При этом, по данным издания, результат ирландцев может значительно увеличиться до конца года, ведь группа находится в гастрольном туре и планирует дать концерты в Австралии, Новой Зеландии и странах Азии.

На втором месте среди самых прибыльных гастролирующих музыкантов названа британская рок-группа The Rolling Stones. За последние десять лет коллектив под руководством Мика Джаггера смог заработать 929 миллионов долларов на своей концертной деятельности. К ним вплотную приближается их соотечественник Эд Ширан. С показателем 922 миллиона долларов, заработанных на гастролях, журнал поставил его на третью строку рейтинга.

Оставшаяся часть списка топ-10 богатейших гастролёров последнего десятилетия выглядит следующим образом: американские поп-певицы Тейлор Свифт ($899 млн) и Бейонсе ($857 млн), рок-группа Bon Jovi ($836 млн), сооснователь группы The Beatles Пол Маккартни ($813 млн), британцы Coldplay ($731 млн), американец Брюс Спрингстин с группой E Street Band ($729 млн) и британец Роджер Уотерс ($702 млн).

Как сообщал Лайф, ранее Эд Ширан стал лидером рейтинга по заработку на гастролях за год.