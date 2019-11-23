Во Львове лайнер "поскользнулся" на взлётно-посадочной полосе

Воздушное судно готовилось к вылету в Киев. В аэропорту сообщили, что пострадавших нет.

Во Львове из-за сложных погодных условий пассажирский самолёт авиакомпании "Международные линии Украины" (МАУ) выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Львова.

— Сегодня около 07:00 (08:00 мск) в связи со сложными погодными условиями (переохлаждённый дождь) во время разворота в торце взлётно-посадочной полосы за её пределы выкатился самолёт авиакомпании МАУ, — говорится в сообщении на странице аэропорта в "Фейсбуке".

Отмечается, что самолёт готовился к вылету в Киев. В связи с ЧП аэропорт временно остановил работу. Пассажиров эвакуировали, пострадавших нет. Сейчас с пассажирами работает представитель авиакомпании. Самолёт также эвакуировали со взлётно-посадочной полосы.

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