Неверов: Каждый съезд "Единой России" — это движение вперёд

На повестке нынешнего мероприятия участие партии в избирательных кампаниях, в том числе в выборах в Госдуму 2021 года.

В Москве открылся XIX съезд "Единой России", посвящённый обсуждению электоральных вопросов. Лайф пообщался с членами партии и узнал об их ожиданиях относительно очередной встречи.

— Все съезды, которые проходят, они все судьбоносные, потому что на каждом съезде вырабатываются определённые решения, и каждый съезд — это динамика, движение вперёд, — поделился своим видением руководитель фракции "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Александр Хинштейн, в свою очередь, заметил, что в России на данный момент нет другой партии с конкретными результатами работы, которые можно "увидеть, пощупать": решением проблем людей, строительством новых объектов, отремонтированными зданиями. Поэтому, как отметил единоросс, он спокойно относится к критике в адрес ЕР.

— Собака лает — караван идёт... Критиковать всегда проще, чем делать, — заключил депутат.

Ожидается, что на нынешнем съезде будет обсуждаться участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. Сегодня состоится пленарное заседание партии, на котором выступят президент РФ Владимир Путин и премьер-министр, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.