В Сочи девушку-следователя нашли мёртвой в её кабинете

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Мария К. Фото © Соцсети

Мария начала работать в ОП УВД всего месяц назад. По словам коллег, она была тихой и замкнутой.

В Сочи нашли мёртвой 23-летнюю сотрудницу Хостинского отдела УВД. Как стало известно Лайфу, утром девушка-следователь заступила на дежурство и получила служебное оружие — пистолет ПМ.

Спустя два часа коллеги обнаружили в кабинете Марии К. её бездыханное тело. По предварительной версии, девушка свела счёты с жизнью.

Лайфу стало известно, что Мария начала работать в отделе всего месяц назад и поселилась в общежитии. Девушка не успела ни с кем подружиться. Коллеги считали Марию тихой и замкнутой. По словам источника, следователь якобы хотела перевестись в родной Апшеронск.

Автор:
АТ
Алёна Темирчиева
Соавторы:
Райля  Гареева
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