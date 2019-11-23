В Москве врачи извлекли из желудка ребёнка батарейку

Элемент питания уже начал влиять на внутренние органы: врачи заметили эрозию слизистой оболочки.

В Москве врачи Детской городской клинической больницы им. З. Башляевой извлекли плоскую батарейку из желудка семилетнего мальчика, живущего в Подмосковье.

Ребёнок проглотил батарейку, после чего его родители обратились в районную больницу. Там специалисты выявили наличие в пищеводе инородного тела, которое не выходило естественным путём. Мальчику понадобилась специализированная помощь, его доставили вертолётом в столичную больницу.

— При эндоскопическом исследовании под наркозом врачи выявили батарейку в желудке, где в месте локализации инородного тела визуализировались множественные эрозии слизистой оболочки желудка, — передаёт АГН "Москва" сообщение пресс-службы столичного Департамента здравоохранения.

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