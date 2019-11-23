В Малайзии задержано судно с россиянином на борту

По информации посольства, причиной этого стало отсутствие разрешения на стоянку.

В малайзийских территориальных водах задержано грузовое судно с россиянином на борту. Об этом на своей странице в "Фейсбуке" сообщает российское посольство в Малайзии.

По информации дипломатов, сухогруз New Orion (флаг Камеруна) был задержан 21 ноября в 14:30 по местному времени. Причиной задержания стало отсутствие разрешения на якорную стоянку. Помимо россиянина на борту судна также находились 22 гражданина Украины.

Недавно Вооружённые силы Швеции заявили, что российское судно нарушило границы территориальных вод. В сообщении ведомства отмечено, что у судна не было действительного разрешения на пересечение границ.