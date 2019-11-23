Всероссийский форум "Проектория" открылся в Ярославле

Участники мероприятия смогут на специальном тренажёре "примерить" более 120 профессий.

Более 500 школьников и 120 педагогов съехались в Ярославль, где сегодня проходит открытие всероссийского форума "Проектория". В торжественной церемонии приняли участие губернатор области Дмитрий Миронов и замминистра просвещения РФ Ирина Потехина.

— Форум проводится с 2013 года, мы гордимся, что президент РФ Владимир Путин вновь доверил нам принимать будущих интеллектуальных лидеров России, — поприветствовал гостей мероприятия глава региона и выразил надежду на то, что форум поможет школьникам лучше определиться с выбором будущей профессии и сферы научных интересов.

Потехина в свою очередь уточнила, что в "Проектории" принимает участие свыше 30 тысяч школ. Главной задачей форума она назвала создание лучших инструментов для помощи детям в выборе будущей профессии. Для этих целей на мероприятие в нынешнем году привезли даже специальный тренажёр.

— Мы разработали совершенно уникальный тренажёр, на котором вы можете на самом деле примерить профессию. Пока там всего 120 профессий... В самое ближайшее время таких профессий будет там 400, — рассказала Потехина.

Замминистра также объяснила принцип работы устройства. Нужно ответить на ряд вопросов, после чего профессии выстраиваются в рейтинг от идеальной до той, которая совсем не подходит человеку.

Всероссийский форум "Проектория" проходит в Ярославле до 26 ноября. На мероприятие съезжаются одарённые дети со всей страны. Форум проводится под патронажем президента России. В прошлогодней "Проектории" принял участие Владимир Путин.