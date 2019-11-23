Медведев вручил членские билеты "Единой России" ряду губернаторов и бизнесменов

Премьер-министр напомнил, что данный процесс — "это древняя, уходящая ещё в советские времена традиция".

Ряд губернаторов и представителей крупного российского бизнеса стали членами партии "Единая Россия". Свои членские билеты они получили в ходе XIX съезда партии, проходящего в Москве, из рук председателя "Единой России", главы правительства Дмитрия Медведева.

Партбилеты получили глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Брянской области Александр Богомаз, президент "Ростелекома" Михаил Осеевский, врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев, губернатор Мурманской области Андрей Чибис и другие.

Как подчеркнул Дмитрий Медведев, открывая заседание Высшего и Генерального советов партии, руководители регионов, возглавившие списки "Единой России" на региональных выборах в этом и предыдущие годы, приняли решение работать и дальше внутри партии.

На нынешнем съезде будет обсуждаться участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. В частности, Дмитрий Медведев назвал главную задачу партии.

Смотрите прямую трансляцию выступления президента РФ Владимира Путина на съезде "Единой России".