Минтруд объяснил, как досрочно выйти на пенсию после потери работы

Такая пенсия назначается не ранее чем за два года до достижения пенсионного возраста с учётом переходного периода.

Для получения статуса досрочного пенсионера после потери работы россиянам нужно иметь страховой стаж не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Об этом и прочих условиях процесса рассказали "Российской газете" в Минтруде.

Далее гражданину необходимо официально зарегистрироваться в качестве безработного, рассматривать вакансии от биржи труда и проходить предложенные обучающие курсы. При этом россиянин должен проявлять заинтересованность при встрече с потенциальными работодателями и попробоваться хотя бы на две из предложенных биржей вакансий. Только в том случае, если все усилия по поиску новой работы провалились, россиянину выдаётся предложение о досрочном выходе на пенсию.

— Если гражданин выразил согласие с этим предложением, он представляет его в территориальное отделение ПФР по месту жительства, которое затем информирует Центр занятости населения о назначении гражданину пенсии, — заключили в министерстве.

Досрочная пенсия назначается не ранее чем за два года до достижения пенсионного возраста с учётом переходного периода.

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