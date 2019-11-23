Путин призвал "Единую Россию" "трясти" чиновников для решения проблем народа

Члены партии должны поднимать острые вопросы на местах, не дожидаясь прямой линии президента.

Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" в Москве призвал членов партии "терзать и трясти" чиновников на местах, когда те не решают проблемы граждан.

— Будьте партией лидеров во всём, сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидайтесь прямой линии, которая происходит у меня ежегодно. Сами решайте вопросы, — обратился Путин к участникам съезда.

Глава государства подчеркнул, что партия может не соглашаться с чиновниками, даже если они считают себя членами "Единой России".

— Ведь по телевизору покажут то больничку старую, то школу, где дети в пятую смену учатся. На местах видно это, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения, — сказал Путин.

Лидер партии Дмитрий Медведев заявил, что её задачей является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.