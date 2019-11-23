Путин призвал "Единую Россию" "трясти" чиновников для решения проблем народа

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Члены партии должны поднимать острые вопросы на местах, не дожидаясь прямой линии президента.

Президент РФ Владимир Путин на съезде "Единой России" в Москве призвал членов партии "терзать и трясти" чиновников на местах, когда те не решают проблемы граждан.

Будьте партией лидеров во всём, сами находите и поднимайте острые вопросы, не дожидайтесь прямой линии, которая происходит у меня ежегодно. Сами решайте вопросы, — обратился Путин к участникам съезда.

Глава государства подчеркнул, что партия может не соглашаться с чиновниками, даже если они считают себя членами "Единой России".

Ведь по телевизору покажут то больничку старую, то школу, где дети в пятую смену учатся. На местах видно это, если чиновники не видят. Терзать их, трясти, добиваться решения, — сказал Путин.

Лидер партии Дмитрий Медведев заявил, что её задачей является сохранение политического лидерства в стране и лучший результат на предстоящих выборах в России в 2020–2021 годах.

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