Путин связал важнейшую задачу "Единой России" с нацпроектами

Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшей задачей "Единой России" работу по реализации национальных проектов. Он призвал членов партии сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем нацпроектам.
— Прежде всего необходима слаженная, ответственная работа по реализации приоритетов развития России, это сейчас самая важная задача для каждого из вас, для ваших региональных команд, для всех, кто поддерживает партию, — заявил глава государства на пленарном заседании XIX съезда единороссов в Москве.
Президент подчеркнул, что россияне должны чувствовать позитивные перемены в своей жизни и участвовать в работе по достижению этих позитивных, качественных изменений.
Также на съезде Путин призвал членов партии "терзать и трясти" чиновников на местах, когда те не решают проблемы граждан.