Путин связал важнейшую задачу "Единой России" с нацпроектами

Глава государства призвал к слаженной, ответственной работе для достижения данной цели.

Президент РФ Владимир Путин назвал важнейшей задачей "Единой России" работу по реализации национальных проектов. Он призвал членов партии сосредоточиться на достижении зримых результатов по всем нацпроектам.

— Прежде всего необходима слаженная, ответственная работа по реализации приоритетов развития России, это сейчас самая важная задача для каждого из вас, для ваших региональных команд, для всех, кто поддерживает партию, — заявил глава государства на пленарном заседании XIX съезда единороссов в Москве.

Президент подчеркнул, что россияне должны чувствовать позитивные перемены в своей жизни и участвовать в работе по достижению этих позитивных, качественных изменений.

Также на съезде Путин призвал членов партии "терзать и трясти" чиновников на местах, когда те не решают проблемы граждан.