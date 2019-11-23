Азовское море отошло от берега на рекордное расстояние

Местные жители считают, что причиной такого природного явления послужил штормовой ветер.

Сегодня жители прибрежных районов Кубани стали свидетелями сильнейшего отлива Азовского моря, сообщает портал "Кубань24". По словам местных жителей, вода отошла примерно на сто метров, оголив подмёрзшее дно побережья. Такого давно не видели.

Природное явление связывают с сильным ветром, порывы которого в некоторых районах Краснодарского края достигали 38 м/с. В Сети появилось видео, как ветер сносит пляжный песок в море.

Сильный отлив заметили также на территории Украины. Об этом сообщают украинские СМИ. В акватории Мариуполя скорость ветра достигала 30 м/с. По прогнозам синоптиков, такая погода продлится до следующей недели.

Ранее Лайф писал, что в Крыму сильный ветер сорвал крышу со здания школы, а Москва поставила температурный антирекорд осени.