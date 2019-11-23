"Единая Россия" займётся поддержкой гражданских активистов и НКО

Как заявил сопредседатель центрального совета сторонников партии Сергей Боярский, для этих целей будет создана специальная рабочая группа, которая также будет заниматься и другими "спектрами помощи".

Поддержкой структур гражданского общества и некоммерческих организаций (НКО) займётся отдельная рабочая группа генсовета "Единой России", возглавит которую депутат Госдумы, сопредседатель центрального совета сторонников "Единой России" Сергей Боярский. Об этом парламентарий сам рассказал журналистам.

— Это уже моё направление — гражданское общество, общественные организации, НКО. Я координирую центр поддержки гражданских инициатив, который был создан прошлой осенью на базе сторонников "Единой России". У нас уже приличный портфель реализованных совместно с некоммерческим центром социально ориентированных проектов по всей стране самой разной направленности, — сообщил депутат.

Он уточнил, что данная группа помимо работы с гражданскими активистами, НКО и общественными структурами займётся ещё более широким спектром помощи. Как заметил Боярский, группа будет готова взаимодействовать и открыта для сотрудничества для самых разных людей, даже "не окрашенных ни в какие партийные цвета".

— Мы хотим стать им опорой, помощниками, учитывая, что партийный ресурс ведущей политической силы всепроникающий, наши представители есть во всех исполнительных органах власти. Мы таким образом на самом разном уровне можем оказывать им качественную поддержку, — подытожил Боярский.

На нынешнем съезде будет обсуждаться участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. В частности, Дмитрий Медведев назвал главную задачу партии.

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