Москва и Киев не смогли договориться на суде по "керченскому инциденту"

Как пояснили в российском МИД, между сторонами сохраняются принципиальные разногласия.

России и Украине не удалось разрешить разногласия по прошлогоднему инциденту в Керченском проливе. Он обсуждался во время первого заседания межгосударственного арбитража в Гааге 21 ноября. Об этом сообщает МИД РФ.

— Несмотря на ранее предпринятые сторонами попытки достичь договорённости по спорным вопросам, между ними сохраняются принципиальные разногласия, которые были вынесены на заседание. В ходе него, однако, сторонам так и не удалось разрешить ни одно из них, — уточнили в пресс-службе министерства.

Таким образом, решение по "зависшим" вопросам предстоит вынести арбитражу. Процесс будет разделён на два этапа — "юрисдикционный", на котором будет установлено наличие у суда компетенции рассматривать данное дело, и "субстантивный", где "керченский инцидент" будет разбираться по существу. Гаагскому трибуналу также предстоит самостоятельно определить график представления процессуальных документов и степень открытости предстоящего разбирательства для общественности.

Напомним, 25 ноября 2018 года корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" нарушили российскую границу в районе Керченского пролива. Моряков задержали, они находились под арестом до сентября 2019 года, а позже их передали Украине в рамках обмена заключёнными.

На днях Россия передала Украине все три арестованных в Керченском проливе корабля. 20 ноября они прибыли в порт Очаков.