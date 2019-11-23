Протаранил несколько машин. В Москве угонщика на ВАЗ-2107 остановили стрельбой

Полицейские после погони по МКАД и перестрелки задержали подозреваемого в угоне автомобиля. Мужчина на автомобиле ВАЗ-2107 несколько раз проигнорировал законные требования сотрудников полиции остановиться. В попытке скрыться нарушитель устроил несколько аварий, сотрудникам МВД РФ пришлось открыть огонь.
Угонщика задержали. Материальный вред, который он нанёс, подсчитывается.
Ранее Лайф сообщил, что на Украине сына экс-сотрудника СБУ задержали так же, только со стрельбой и погоней.
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