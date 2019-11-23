Медведев поддержал идею создать общий чат "Единой России"

Сообщения в онлайн-ресурсе должна будет мониторить рабочая группа и докладывать руководящему звену о наиболее важных вопросах.

Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поддержал идею создать общий чат для представителей всех первичных ячеек партии. Это предложение на съезде ЕР озвучил секретарь отделения партии в Нефтекамске Ратмир Мавлиев.

— Хорошая идея — сделать постоянно действующий ресурс для обмена информацией, — ответил Медведев.

Лидер партии добавил, что в случае создания общего чата специальная рабочая группа должна будет анализировать все сообщения и докладывать руководящим органам партии и лично ему о наиболее важных вопросах.

Лайф обратился к члену ЕР и президенту "Ростелекома" Михаилу Осеевскому за комментарием о том, каким будет чат. По его словам, пока точного представления об инструменте нет, решение примут эксперты.

Ранее сегодня в Москве открылся XIX съезд "Единой России", посвящённый обсуждению электоральных вопросов. К единороссам на пленарном заседании обратился президент РФ Владимир Путин. Глава государства назвал важнейшую задачу партии.