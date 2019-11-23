Путин заявил, что у "Единой России" нет права схалтурить и прикрыться популизмом

По словам российского президента, "словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии", в конечном счёте бросят не только её, но и страну.

У "Единой России" и её сторонников не может быть морального права что-то недоделать или где-то схалтурить. С таким заявлением в ходе XIX съезда партии, проходящего в Москве, обратился к членам ЕР президент России Владимир Путин.

— У вас, у наших сторонников нет морального права что-то недоделать, где-то схалтурить, прикрыться пустыми словами, популизмом, прикрыть свою несостоятельность и некомпетентность. Репутацию, облик партии определяют люди, у которых есть своя внутренняя позиция. Это основа деятельности любой политической силы, у которой есть свои нравственные ориентиры внутренние, — заявил российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что члены партии должны отстаивать эти нравственные ориентиры, потому как все приставшие к "Единой России" словоблуды и конъюнктурщики рано или поздно бросят не только партию, но и страну.

— Люди должны быть готовы отстаивать эти ориентиры и принципы, бороться за них в любой, даже самой сложной ситуации. Словоблуды, конъюнктурщики, приставшие к правящему статусу партии, если что, сдадут не только её, но и страну сдадут. Такое было в нашей истории неоднократно, в том числе в нашей новейшей истории, — отметил президент РФ.

На нынешнем съезде будет обсуждаться участие партии в избирательных кампаниях, в том числе подготовка к выборам в Госдуму 2021 года. В частности, Дмитрий Медведев назвал главную задачу партии.

Смотрите трансляцию Лайфа с выступлением президента РФ Владимира Путина на съезде "Единой России".