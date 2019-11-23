Шляхтин объявил об уходе с поста президента ВФЛА

Ранее его и четырёх его коллег обвинили во вмешательстве в расследование фактов нарушения антидопинговых правил.

Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин объявил о своей отставке. Он сказал об этом на заседании президиума ВФЛА.

— Я передал президиуму заявление о своём уходе в отставку, — сказал Шляхтин.

Несколькими днями ранее международный независимый легкоатлетический дисциплинарный орган Athletics Integrity Unit (AIU) временно отстранил Шляхтина, а также четырёх членов организации за вмешательство в расследование по делу российского прыгуна в высоту Данила Лысенко, который обвиняется в нарушении антидопинговых правил и фальсификации документов. В частности, он трижды не указал своё месторасположение, чтобы пройти допинг-контроль.

Шляхтин занимал пост президента ВФЛА с 16 января 2016 года.

Ранее Лайф сообщал, что биатлонистка вступила в перепалку с президентом СБР из-за пропуска допинг-теста.