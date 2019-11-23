Однокурсница умершей в Сочи девушки-следователя: Она любила жизнь

Мария всегда хотела работать в Сочи и была очень рада, когда ей удалось перевестись из родного города.

Найденная мёртвой в Сочи девушка-следователь Мария при жизни была позитивной и не зацикливалась на проблемах. Об этом Лайфу рассказала её однокурсница.

— Не могу поверь, что это произошло, — отметила девушка. — Она жизнь любила, спортом занималась, никаких вредных привычек у неё не было. Даже если ей не нравилась работа, если ей было тяжело, думаю, она могла бы перевестись или просто уволиться.

Её однокурсница также добавила, что Мария хотела работать в Сочи и была очень рада, когда смогла перевестись туда из родного Апшеронска.