Однокурсница умершей в Сочи девушки-следователя: Она любила жизнь

8337

Мария. Фото © Соцсети

Мария всегда хотела работать в Сочи и была очень рада, когда ей удалось перевестись из родного города.

Найденная мёртвой в Сочи девушка-следователь Мария при жизни была позитивной и не зацикливалась на проблемах. Об этом Лайфу рассказала её однокурсница.

— Не могу поверь, что это произошло, — отметила девушка. Она жизнь любила, спортом занималась, никаких вредных привычек у неё не было. Даже если ей не нравилась работа, если ей было тяжело, думаю, она могла бы перевестись или просто уволиться.

Её однокурсница также добавила, что Мария хотела работать в Сочи и была очень рада, когда смогла перевестись туда из родного Апшеронска.

Напомним, накануне в Сочи нашли мёртвой 23-летнюю сотрудницу отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи. По предварительной версии следствия, девушка свела счёты с жизнью.

Автор:
РИ
Роман Имполитов
Соавторы:
Райля  Гареева
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×