Маленькая девочка стала свидетелем расстрела воров в законе в Сухуме — видео

Ребёнок в ужасе бросился в объятия к женщине, которая в этот момент снимала его на видео.

Маленькая девочка стала свидетелем перестрелки в столице Абхазии, в результате которой погибло два человека и ещё четверо были ранены. Судя по попавшим в Сеть кадрам, малышка спокойно шла по центру Сухума, когда её привели в ужас звуки автоматной очереди.

Накануне днём неизвестные в масках подъехали на автомобиле к ресторану "Сан-Ремо" и открыли огонь по посетителям. Предположительно, их мишенями были воры в законе. Два криминальных авторитета — Астамур Шамба и Алхас Авидзба — погибли на месте.

В Генпрокуратуре Абхазии сообщили, что на месте кровавой расправы было обнаружено более 80 стреляных гильз от автоматического огнестрельного оружия калибра 7,62 мм и пять гильз от пистолета неустановленного образца.