Нарышкин заявил, что у России нет данных о радиации в Южно-Китайском море

Как подчеркнул глава Службы внешней разведки, ведомство пытается получить дополнительную информацию о происходящем в регионе через свои источники.

Российская разведка не имеет данных о якобы произошедшем в Южно-Китайском море подводном ядерном взрыве и последующем радиационном заражении. Однако сбор сведений о происходящем в регионе продолжается, сообщил РИА "Новости" глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

— У нас нет достоверных собственных данных инструментальных, тем более это не компетенция службы, которую я [возглавляю]. Но слышали, да. Пытаемся через различные источники это проверить, перепроверить, — заявил Нарышкин, отвечая на вопрос о возможном распространении радиации в Южно-Китайском море.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что американские военные зафиксировали "подводный ядерный взрыв" в Южно-Китайском море. По предварительным данным, мощность взрыва составила от 10 до 20 килотонн в тротиловом эквиваленте, а радиация могла распространиться в акватории. Однако никаких официальных подтверждений данной информации до сих пор нет. В Роспотребнадзоре сообщили, что не фиксируют изменений в радиационном фоне у берегов России.