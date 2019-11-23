Из Высшего совета "Единой России" вывели Карелина и Немова

Аналогичное решение принято относительно нового главы СПЧ Валерия Фадеева и ещё пяти единороссов.

Съезд "Единой России" внёс изменения в состав одного из руководящих органов партии — Высшего совета. Из него выведены восемь человек, в том числе борец Александр Карелин и олимпийский чемпион Алексей Немов.

Председатель органа Борис Грызлов сообщил на съезде, что ряд "членов Высшего совета в 2019 году приняли решение о выходе из его состава по сложившимся у них обстоятельствам".

— Бушмин Евгений Викторович, Караськов Александр Михайлович, Карелин Александр Александрович, Леонов Алексей Архипович, Немов Алексей Юрьевич, Панов Алексей Маратович, Фадеев Валерий Александрович, Кумич Михаил Викторович, — огласил список Грызлов.

Открытым голосованием решение об изменении состава совета поддержало большинство делегатов.

Ранее Лайф сообщал об открытии в Москве XIX съезда партии "Единой России". На мероприятии выступил председатель ЕР Дмитрий Медведев и назвал главную задачу партии. Также на съезде Путин призвал единороссов "терзать и трясти" чиновников на местах, когда те не решают проблемы граждан.