Российский спутник системы предупреждения о нападении сгорел в атмосфере

Как отметили представители военного ведомства, запущенный ещё в 2006 году спутник выработал свой ресурс.

Российский спутник "Космос-2422" системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) сошёл с орбиты Земли и полностью сгорел при падении в плотных слоях атмосферы планеты. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ со ссылкой на данные Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил РФ.

— Специалисты Главного центра разведки космической обстановки (ГЦ РКО) Космических войск Воздушно-космических сил подтвердили факт схождения с орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-2422", — говорится в приведённом ТАСС сообщении ведомства.

Отмечается, что, по данным ГЦ РКО, схождение с орбиты фрагментов космического аппарата происходило в ночь на 23 ноября над акваторией Тихого океана.

В военном ведомстве добавили, что сгоревший спутник "Космос-2422" был запущен на орбиту Земли в 2006 году с космодрома Плесецк. Аппарат разработан на базе платформы УС-КС "Око". Он мог отслеживать старты межконтинентальных баллистических ракет, соответствующая информация передавалась на Землю.

Отметим, на смену устаревшей системе предупреждения о ракетном нападении "Око" Россия формирует новую Единую космическую систему обнаружения и боевого управления (ЕКС) со спутниками "Тундра". Первый спутник данной системы был запущен на орбиту в 2015 году.

Как сообщал Лайф, в дополнение к ЕКС Россия построит на Крайнем Севере станции предупреждения о ракетном нападении.